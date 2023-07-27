Сильний вітер та потужні грози: в Україні бушуватиме негода

Синоптики попереджають про те, що через негоду в Україні оголосили І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні 28 липня / фото: pexels

Погода в Україні 28 липня буде прохолодною. У деяких областях будуть дуже сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей будуть сильні грози. Без опадів буде лише у західних областях, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій. Місцями будуть шквали до 15-20 м/с.

"У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях значні дощі", - йдеться у повідомленні.

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В Україні оголосили І рівень небезпечності.

Погода на 28 липня

В цей день в Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів не буде лише у західних, деяких північних областях та на Одещині.

В Україні 28 липня не буде спекотно. Температура повітря значно знизиться.

"Вітер північно-західний (у східній частині - південно-східний), 7-12 м/с.Температура вночі 12-17°, на сході країни до 21°, у західних областях 9-14°; вдень 20-25°, на Одещині до 28°", - йдеться у повідомленні.

погода в Украине / фото: Укргидрометцентр

погода в Украине / фото: Укргидрометцентр

Погода 28 липня у Києві

28 липня у Києві опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями.

"Вітер північно-західний 7-12 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°;по Києву вночі 13-15°, вдень 22-24°", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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