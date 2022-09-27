Сильні зливи з грозами накриють чотири області України: куди вдарить стихія

Синоптик розповів, де зіпсуватися погода вже найближчими днями.
У багатьох областях України протягом 27 і 28 вересня очікується погіршення погоди.
Народний синоптик Стас Щедрін попередив, що негода накриє чотири області.
"27-28 вересня в центральних, Одеській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях, ввечері 27 числа і в північній частині України очікуються складні погодні явища. У більшості районів пройдуть сильні зливи, місцями з грозами і шквалами", - повідомив він.
Втім, за прогнозами народного синоптика, температура все ж буде повзти вгору - на більшій частині країни втримається тепла погода.
Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.
Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.
Також повідомлялося, що зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів. Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
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