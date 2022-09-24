В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики розповіли, коли чекати спеки

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останні дні вересня порадує потеплінням. Як прогнозують синоптики, вже в листопаді варто очікувати похолодання і приходу зими. Тому погода до кінця вересня та на початку жовтня буде сприятливою.

Як йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, протягом решти днів вересня в західних областях трохи похолодає, а в східних і південних навпаки потеплішає.

Так у неділю, 25 вересня, синоптики очікують суху погоду з температурою в районі +15...+18 градусів практично по всій території країни.

Проте вже на початку робочого тижня дощі знову накриють практично всю Україну і однак при цьому в східних і південних областях значно потеплішає, місцями до +25 градусів.

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У середу синоптики очікують продовження дощів на Лівобережній Україні, а також похолодання в західних областях до +11...+14 градусів.

До кінця робочого тижня жителі східних і південних областей отримають перепочинок від опадів, а ось іншим пощастить менше.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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