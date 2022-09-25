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В Україну увірветься циклон Стефанія: синоптики попередила українців про справжню спеку

25 вересня 2022, 20:29

Весь тиждень очікується тепла погода - справжнє бабине літо.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями принесе потепління. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, дощі потроху відступають.

Україна опиниться між двома атмосферними утвореннями: антициклоном Стефаном над східним Чорномор'ям і циклоном Стефанією над Скандинавією, які диктуватимуть погоду.

"Нам завтра будуть ближчі і більш природні західні тенденції і ім'я Стефанія для всіх українців особливе - тому 26 вересня атмосферні фронти зумовлять в більшості областей періодичні дощі. У південній частині понеділок буде сухим", - написала Діденко.

При цьому переважають південно-західні вітри з помірною швидкістю. На півдні та сході України 26 вересня максимальна температура повітря вдень сягатиме +19 +24 градусів, а на решті територій переважно +13 +18 градусів.

Погода на тиждень

Весь тиждень очікується тепла погода - справжнє бабине літо з +20 +25, а часом і до +27 градусів у південних, східних та центральних областях.

У той же час на півночі і заході країни буде свіжа погода з періодичними опадами.

У Києві, понеділок, 26 вересня буде хмарно, а стовпчики термометра вдень не покажуть більше +13 +14 градусів.

Карта погоди

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою та без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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