Потепління буде недовгим: українцям дали 'крижаний' прогноз і назвали терміни

В Україні вдарять заморозки / Pixabay / Sputniknews

Погода в Україні у неділю, 25 вересня, буде без опадів, при цьому вночі в окремих регіонах очікуються заморозки.

Температура вночі 1-6 ° тепла, в західних, північних і центральних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, розповіли в Укргідрометцентрі.

Вдень 11-16 ° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20°. У західних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

У Києві в неділю, 25 вересня, без опадів, лише в понеділок вдень, 26 вересня, місцями очікується невеликий дощ. Температура 25 вересня вночі 4-6 ° тепла, вдень близько 15°; 26 вересня вночі 7-9°, вдень 17-19°.

Прогноз погоди на 25 вересня / meteo.gov.ua

У свою чергу народний синоптик Стас Щедрін в коментарі ТСН уточнив, що найближчими днями температура в Україні зміниться – прийде довгоочікуване потепління.

Однак він прогнозує, що воно буде не довгим і ближче до кінця першої десятиденки жовтня прохолода і дощі знову можуть повернутися.

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Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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