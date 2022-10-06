Найсильніші морози і снігопади: синоптик озвучив, якою буде зима в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні взимку може неприємно здивувати українців. Знаменитий народний синоптик складав прогнози погоди на кілька років вперед.

Його прогнози грунтувалися на дуже багатьох факторах - від народних прикмет до взаємозв'язку року з різними планетами.

Згідно прогнозу Леоніда Горбаня, грудень у 2022 році буде м'який і відносно теплий. Зима почнеться з невеликого морозу і в перші дні опади не очікуються. З 6 грудня вдарять невеликі морози, можливий сніг.

"Вже з 12 числа почне теплішати, можливий сніг з дощем, мокрий сніг. В середині місяця очікується відлига. До кінця грудня знову трохи похолодає, але 2023 рік українці зустрічатимуть з мокрим снігом і відлигою", - йдеться в прогнозі Горбаня.

Погода на січень 2023

Зима в 2023 році буде підкорятися Марсу, а це значить, що варто очікувати і сильні морози, і снігопади, і затяжні холоди.

За прогнозом народного синоптика, стійкі морози будуть цілий місяць з невеликими послабленнями 5-6, 14-15, 27-28 січня. Також часто йтиме сніг і мокрий сніг, а з 25 січня снігопади очікуються практично щодня до кінця місяця.

Погода на лютий 2023

Останній зимовий місяць почнеться з помірних морозів, але вже після 4 лютого сильно похолодає. З 6 до 12 можливе потепління, відлига і сніг. З 18 лютого знову прийдуть сильні морози, які триватимуть майже до середини березня.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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