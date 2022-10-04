Осінь буде суворою для України: синоптик розповіла про наближення найсильніших морозів

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на деяких територіях спостерігається холодна та дощова. Але, в жовтні ще будуть теплі дні, але тільки в середині місяця.

Як каже заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, початок жовтня для всієї України виявиться дощовим, а теплі "градуси" будуть превалювати тільки на сході і півдні країни.

"У нинішньому жовтні ще може бути період теплої сонячної погоди, так званого бабиного літа. Але поки розрахунки показують, що початок жовтня буде дощовим, хоча теплим", - зазначила Голеня, передає Realist.online.

У той же час, вже з середини місяця погода покращиться завдяки циклону з південного заходу. Збільшиться кількість днів без опадів, температура повітря підвищиться, тобто бабине літо частково повернеться в Україну, але в Карпатах і в північних регіонах варто очікувати сніг.

"Таку погоду принесуть циклони з південного заходу. Не виключено, що наприкінці жовтня в Карпатах і північних областях випаде мокрий сніг, який вкриє землю, але розтане. У південних і західних областях погода буде більш теплою і сонячною і менш мокрою", - додала заступниця.

Разом з цим рано радіти прогнозам на бабине літо, адже ця осінь, ймовірно, буде суворою та морозною.

"Цей рік для українців суворий - в сенсі погоди теж. Весна була холодною, справжнє літо прийшло на кілька тижнів в середині червня і в середині серпня. Осінь також може бути суворою", - резюмувала Наталія Голеня.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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