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Україну атакує 40-градусна спека: коли в регіони прийде похолодання

Ангеліна Підвисоцька
4 липня 2024, 19:46оновлено 4 липня, 20:48
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Синоптики попереджають про те, що 5 липня у багатьох українських областях буде штормова погода.
погода
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: УНІАН

Погода в Україні 5 липня буде дуже спекотною. Однак багато областей України накриє штормова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

У більшості районів Лівобережжя синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози, дощі, град та шквали. Швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попередила про те, що весь наступний тиждень в Україні буде дуже сильна спека. Температура повітря підвищиться до 40 градусів тепла. При цьому погода буде дуже сухою. Більш менш зручна погода буде на території західних областей.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 5 июля
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: ventusky

Погода 5 липня

В Україні 5 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики вночі прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами в Україні, крім сходу та південного сходу. Вдень опади будуть у більшості районів Лівобережжя. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

"Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 13-18°, вдень 22-27°; на решті території вночі 18-23°, вдень 28-33°, на сході країни місцями сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +39

За даними meteoprog, 5 липня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+39 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+22 градусів.

погода 5 июля
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: meteoprog

Погода 5 липня у Києві

У Києві 5 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики вночі прогнозують дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 5 июля
Прогноз погоди в Україні на 5 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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