УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

Ангеліна Підвисоцька
7 серпня 2023, 18:50
1056
В деяких областях України будуть сильні дощі з грозою. Найспекотніше буде на сході країни.
погода
Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 8 серпня раптово стане прохолодною. Однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Харківській, Донецькій областях та Криму буде настільки спекотно, що синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

відео дня
погода 8 августа
Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: meteoprog

Погода на 8 серпня

8 серпня в Україні буде мінлива хмарність. У західних, більшості центральних областях, а також в Житомирській та Одеській областях буде короткочасний дощ. Синоптики попереджають про те, що у цей день можливі грози. На території інших регіонів опади не очікують.

"Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, у західних областях 17-22°; на південному-сході та сході країни вночі 18-23°, вдень 27 -32°", - йдеться у повідомленні.

погода 8 августа
Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: ventusky

Температура опуститься до +18

За даними meteoprog, 8 серпня температура в Україні опуститься до 18 градусів тепла. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської області. Водночас сонце розжарить Луганську та Донецьку області аж до 35 градусів тепла, що робить їх найгарячішими регіонами.

погода 8 августа
Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: meteoprog

Погода 8 серпня у Києві

У Київській області та столиці 8 серпня опадів не прогнозують, буде мінлива хмарність. Швидкість вітру буде досягати 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

Вас також зацікавить:

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
Реклама

Головне за день

Логістика окупантів "прихворіла": у ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ

Логістика окупантів "прихворіла": у ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ

19:56 Україна
Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

18:50 Синоптик
Паша-мерседес завдяки СІЗО одразу почав любити Україну: його вже випустили під заставу

Паша-мерседес завдяки СІЗО одразу почав любити Україну: його вже випустили під заставу

18:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:16

У Москві виявили тіло відомого режисера через рік після її смерті

20:01

Легкий перекус на ранок і вечір: що поїсти, щоб не розтовстіти

19:56

Логістика окупантів "прихворіла": у ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ

19:43

Відважних месників вже шукають: у РФ на смерть забили камінням двох "вагнерівців"

19:12

Що насправді відбулось на саміті у Джидді?Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:06

Навіщо додавати лід у каву: 3 рецепти, від яких усі будуть в захваті

18:50

Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

18:30

Які знаки зодіаку притягують гроші - їх всього три

18:26

Як українською називається "девичник" і "мальчишник": Авраменко дав відповідь

Реклама
18:20

Марія Бурмака розкрила подробиці роману з молодшим на 10 років чоловіком

18:00

Паша-мерседес завдяки СІЗО одразу почав любити Україну: його вже випустили під заставу

17:43

"Небажання розуміти, що в країні війна": Женя Галич розповів, що його обурило в тилу

17:40

"Залишаться взагалі без кораблів": Зеленський прямо пригрозив росіянам

17:35

"Все це дуже важко": Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ

17:29

Стало відомо, де знаходиться Надя Мейхер - блогер-пліткар розкрив секрет

17:12

Росія застосувала хімзброю на Запоріжжі: у ЗСУ зробили заяву

17:01

ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні – МОУ

16:55

Ціни на бензин і солярку лізуть вгору: АЗС ще сильніше підняли вартість

16:48

Не просто прикраса: навіщо потрібна дірка в бублику і пончику

16:38

Як правильно заморожувати яйця на зиму: важливі поради від досвідчених господинь

Реклама
16:04

Штормитиме мінімум 3 дні: 8-бальна магнітна буря в Україні затягується

16:02

У великому порту Туреччини прогримів потужний вибух: що відомо

16:01

У чому різниця між кабачком і цукіні: проста відповідь здатна здивувати

15:54

Хотіла вбити Зеленського: українка допомагала РФ готувати удар по президенту в МиколаєвіФото

15:40

Для чого п'ють каву з кардамоном: результат приємно здивує

15:30

Сергій Стерненко. Росіяни сильно нервують через атаки у Чорному моріВідеоблоги

15:30

Що зробити 9 серпня, щоб відступили всі хвороби: прикмети дня

15:27

Західна військова аналітика деградує стрімко і безповоротноПогляд

15:17

Білоруси влаштували провокацію біля кордону Латвії

14:57

"Мене вже нудить від цього": Еністон потрапила в антисемітський скандал

14:49

Температура рвоне вниз і нахлинуть грози: погода в Україні зробить "різкий поворот"

14:29

Як зберегти часник на зиму: зручний і безпрограшний спосіб з морозилкою

14:07

Як найближчими місяцями зростатимуть ціни: прогноз Мінекономіки

13:59

Тільки володарі ідеального зору, можуть знайти приховане число 523 за 18 секунд

13:19

Зовсім не Барбі: Тодоренко в рожевій шубі показала п'яне фото

13:14

Присипляє малюка за секунди: батько показав хитрий лайфхакВідео

13:13

Чого не повинно бути в будинку по фен-шуй: список предметів, які погіршують життя

12:59

"Летять швидко, виявити важко": у ЗСУ попередили про тип ракет, які найважче збивати

12:57

"Жодних проблем немає для росіян у цьому": у ЗСУ пояснили як ракета ворогів летіла з Білорусі

12:44

Favbet Foundation передав спецпризначенням ЗСУ позашляховик Mazda

Реклама
12:28

Філіп Кіркоров знайшов собі нового юного фаворита - ЗМІ

12:25

"Віддам тобі своє сердечко": ONUKA показала чарівні фото з новонародженою донькою

12:07

Світ перевернувся: чоловік показав, як правильно вставляти трубочку в сік

12:03

Україна повернула додому з полону ще 22 захисники, серед них є пораненіВідео

12:02

З 1 жовтня введуть великі штрафи для українців: за що і хто під загрозою

11:56

Видовище не для слабких духом: чому кити вибухають після смерті

11:53

Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня - Hurriyet

11:48

Загадка лише для геніїв: потрібно знайти добре замасковану змію серед листя

11:45

"Дуже складна ситуація": у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська

11:32

Гороскоп на завтра 8 серпня 2023: кого чекає божевільне кохання

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти