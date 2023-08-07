Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

В деяких областях України будуть сильні дощі з грозою. Найспекотніше буде на сході країни.

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Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 8 серпня раптово стане прохолодною. Однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Харківській, Донецькій областях та Криму буде настільки спекотно, що синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: meteoprog

Погода на 8 серпня

8 серпня в Україні буде мінлива хмарність. У західних, більшості центральних областях, а також в Житомирській та Одеській областях буде короткочасний дощ. Синоптики попереджають про те, що у цей день можливі грози. На території інших регіонів опади не очікують.

"Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, у західних областях 17-22°; на південному-сході та сході країни вночі 18-23°, вдень 27 -32°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: ventusky

Температура опуститься до +18

За даними meteoprog, 8 серпня температура в Україні опуститься до 18 градусів тепла. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської області. Водночас сонце розжарить Луганську та Донецьку області аж до 35 градусів тепла, що робить їх найгарячішими регіонами.

Прогноз погоди в Україні 8 серпня / фото: meteoprog

Погода 8 серпня у Києві

У Київській області та столиці 8 серпня опадів не прогнозують, буде мінлива хмарність. Швидкість вітру буде досягати 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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