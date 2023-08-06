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Україну накриє справжній шторм: які регіони заливатимуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
6 серпня 2023, 19:13 оновлено 6 серпня, 19:13
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Україну накриють сильні дощі з грозами. На півдні та сході буде без опадів.
погода
Прогноз погоди в Україні 7 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 7 серпня раптово зміниться. В Україну прийде похолодання, а в багатьох регіонах вдарять грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 7 серпня. У західних, центральних та північних областях прогнозують грози. Там оголошений І рівень небезпечності.

погода 7 августа
Прогноз погоди в Україні 7 серпня / фото: ventusky

Погода на 6 серпня

За даними Укргідрометцентру суха та спекотна температура триматиметься лише у південних та східних областях, а також в Криму. Там температура повітря підвищиться до 28-33 градусів тепла, а на сході - до +38.

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"На решті території характер погоди зміниться: короткочасні дощі з грозами, у західних областях місцями значні дощі; температура вночі 19-24°, вдень 21-26°, у західних, Житомирській і Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 18-23°. Вітер в Україні південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

погода 7 августа
Прогноз погоди в Україні 7 серпня / фото: meteoprog
погода 7 августа
Прогноз погоди в Україні 7 серпня / фото: meteoprog

Погода 7 серпня у Києві

У Київській області 7 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Швидкість вітру буде 7-12 м/с.

"Температура вночі 19-24°, зниження денної температури до 21-26°; по Києву вночі 21-23°, вдень 23-25°", - йдеться у повідомленні.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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