Різко посилиться мороз: синоптики назвали найхолодніший день цього тижня

Скоро в Україні знову будуть сильні морози, але вони прийдуть лише на один день.

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Погода в Україні – різко посилиться мороз/ unsplash.com

Погода в Україні скоро знову різко зміниться. У середу, 17 січня, в Україні очікується посилення морозу. Цей день буде найхолоднішим днем цього тижня.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що сильніші морози протримаються лише у середу та в ніч на четвер, але вже 18 січня різко потепліє.

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"17-го січня у більшості областей України очікується посилення морозу. Низька температура повітря втримається вночі 18-го січня. А вже вдень 18-го січня різко потепліє – до "плюсів" та дощу! На цьому тижні, схоже, найхолоднішим буде 17 січня та ніч 18-го січня. А далі, аж до кінця і тижня, і місяця, переважатиме, з коливаннями, звичайно, але тепла повітряна маса", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 17 січня/ Укргідрометцентр

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Представниця Гідрометцентру Наталія Птуха у коментарі NV розповіла, що погода у найближчі дні буде постійно змінюватися. У середу, 17 січня, повернеться поле підвищеного тиску, тому погода буде без опадів з проясненнями, але у Карпатах і на Закарпатті очікується невеликий сніжок.

"Середа – найморозніший день цього тижня: температура в нічні години -4…-11 градусів, але в денні години, наприклад, вже у четвер, 18 січня, температура почне підвищуватися. Ніч також буде морозною, але вдень вітер почне змінюватися, з’явиться південна складова. Температура буде підвищуватися до плюсових значень у більшості областей", – зазначила Птуха.

Погода в Україні 18 січня/ Укргідрометцентр

Згідно з прогнозом Птухи, у четвер, 18 січня, повітря прогріється до +1…+6 градусів.

"І пориви вітру цього дня можуть бути: вітер переважатиме південно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с, в Карпатах навіть місцями до 25 м/с. На дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця, але сніговий покрив буде танути за рахунок "плюсів", – розповіла синоптик.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Раніше повідомлялося, що в Україні зміниться погода і налетить шторм. Синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

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