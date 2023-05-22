Україну заллє дощами: синоптики попередили про сильний шторм і грозу

В Україні, крім західних областей очікуються короткочасні дощі. При цьому місцями прогнозуються грози.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні 23 травня очікується дощовою і місцями з грозами.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Telegram, у більшості областей температура повітря протягом дня коливатиметься від +20 до +25 градусів.

На північному сході і на узбережжях морів місцями від +18 до +21 градуса.

відео дня

"Дощі, подекуди з грозами, передбачаються завтра всюди, крім західних областей (там переважно сонячно, тільки в Карпатах ймовірність невеликих опадів)", - зазначила Діденко.

У Києві у вівторок можливі місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря буде знаходитися в межах +22...+ 23 градусів.

Також синоптик зазначила, що температура води в Дніпрі становить близько 16-17 градусів, в малих водоймах – трохи вище.

Погода на тиждень

В Укргідрометцентрі повідомляють, що в Україні весь тиждень буде штормовий вітер. За прогнозом синоптиків, до п'ятниці очікується нестійка погода.

Так, в Україні, крім західних областей очікуються короткочасні дощі. При цьому місцями прогнозуються грози.

Також в Україні місцями очікуються град і шквали 15-20 м/с. Вітер східний, північно-східний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16 градусів, а в західній частині + 6 + 12 градусів. При цьому температура вдень становитиме +20 +26 градусів.

Карта погоди / meteoprog.com

Потепління на Землі

Вчені Всесвітньої Метеорологічної Організації прогнозують, що якраз - таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.

"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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