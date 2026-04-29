Різкий удар холоду: Київ та область охопить небезпечне похолодання

Олексій Тесля
29 квітня 2026, 01:55
Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень подекуди можливий невеликий дощ.
У Києві та області прогнозують заморозки / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Вдень місцями можливий невеликий дощ
  • Температурний фон залишиться прохолодним, можливі заморозки

Синоптики опублікували прогноз погоди на 29 квітня для Київської області та міста Києва.

Очікується мінлива хмарність. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Температурний фон залишиться прохолодним. По області вночі можливі заморозки до 0…-3°, вдень повітря прогріється до +6…+11°. У Києві вночі також очікуються слабкі заморозки до 0…-2°, а вдень температура становитиме близько +8…+10°.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Посол США в Україні планує залишити посаду: як це пов’язано з Трампом

Посол США в Україні планує залишити посаду: як це пов’язано з Трампом

00:18Україна
Путін поскаржився на удари по Туапсе і "накинувся" на Україну із звинуваченнями

Путін поскаржився на удари по Туапсе і "накинувся" на Україну із звинуваченнями

23:06Війна
Нова загроза для Києва і ще ряду міст: "Флеш" попередив про небезпеку

Нова загроза для Києва і ще ряду міст: "Флеш" попередив про небезпеку

21:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Останні новини

02:46

Як пофарбувати стелю без бризок: хитрість, яка позбавить від бруду та патьоків

01:55

Різкий удар холоду: Київ та область охопить небезпечне похолодання

00:18

Посол США в Україні планує залишити посаду: як це пов’язано з Трампом

00:07

Генерал розкрив критичну прогалину в обороні РФ: у чому слабкість Москви

28 квітня, вівторок
23:26

Маскує наліт та розводи: яку плитку обрати для ванної, щоб прибирати рідшеВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
23:25

В Україні можуть запровадити новий податок: названо головну вимогу МВФ

23:06

Путін поскаржився на удари по Туапсе і "накинувся" на Україну із звинуваченнями

22:45

Краса, що вбиває: які популярні рослини небезпечно вирощувати вдома та в саду

22:39

Унітаз засяє без щітки: хитрий спосіб видалити наліт без зусильВідео

Реклама
21:50

Коли висаджувати розсаду в 2026 році: головна помилка, що знищить весь врожай

21:43

Буданов активно інтегрується в політичне життя України, - експерт

21:38

Мадяр зробив заяву щодо зустрічі із Зеленським і висунув вимогу до України

21:23

Нова загроза для Києва і ще ряду міст: "Флеш" попередив про небезпеку

21:02

Люди, народжені в певні місяці, відрізняються високим інтелектом

20:58

Цвітіння полуниці: автор розкрив ключові процеси для кращого врожаюВідео

20:42

Чому в Україні так багато рибалок: неочевидна причина ще з часів СРСР

20:35

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

20:22

Український VR-фільм про війну став переможцем премії The Webby Awards-2026Відео

20:05

"Хрещениця" Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак

19:43

Заморозки посиляться: на Дніпропетровщину насувається холодна повітряна маса

Реклама
19:42

Щоб полуниця не гнила: як правильно обробити та зберігати ягоди в холодильнику

19:36

Найдорожчі міста світу: що можна купити за мільйон доларів

19:28

Чи можуть скасувати санкції проти Росії: з’явився несподіваний прогнозВідео

19:10

Що стоїть за ударами по Криму та інформаційною паузою: Коваленко назвав причинуПогляд

19:03

Що додати в яму під час висаджування троянди: один інгредієнт вирішує всеВідео

18:55

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

18:51

У сонячну погоду й під дощем: стильні образи на примхливу весну 2026 року

18:45

Хімія більше не потрібна: один продукт із холодильника врятує троянди від чорної цвіліВідео

18:44

У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

18:42

Чи справді розсипана сіль віщує біду: пояснення давнього забобону

18:38

РФ будує базу для реактивних "Шахедів" за 100 км від України - що відомо

18:36

Евакуація в Туапсе: після удару ЗСУ палаюча нафта розлилась на вулиці міста

18:30

"Кілзона" зростає: ЗСУ готують нову лінію оборони, що відбувається на фронті

18:21

Таргарієни роздали жару: вийшов епічний трейлер 3 сезону "Дому Дракона"Відео

18:08

Дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

18:02

Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

17:46

"Сумує за домом": Тодоренко затужила за Україною й наважилася на ризик

17:35

Лаванда пишно цвістиме роками: досвідчені садівники показали метод поливу 8:8:8

17:31

Смерть Роксолани була непростою: що насправді сталося з дружиною СулейманаВідео

17:16

Як видалити кам'яний наліт в унітазі за 30 секунд: найефективніший лайфхак

Реклама
17:06

"Допоможуть" суперники: як "Шахтар" може вийти в Лігу чемпіонів без черги

17:06

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

16:58

На дні озера знайшли ідеально збережене місто: як воно виглядаєВідео

16:54

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці трьох дітей за 15 с

16:50

Сніг і заморозки накриють Рівненщину: синоптики попереджають про негоду

16:46

Кухонні ящики залишатимуться чистими місяцями: допоможе простий трюк з фольгою

16:41

Головний конкурент LELEKA вказав її місце на Євробаченні 2026: "Бажаю бути сильною"

16:39

Ціни на популярне м'ясо в Україні зросли: скільки обійдеться кілограм

16:19

Вдарять аномальний холод і грози: синоптики попередили про негоду на Черкащині

16:14

Уникають батька: доньки Кідман та Урбана різко відреагували на їхнє розлучення

