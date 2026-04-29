Різкий удар холоду: Київ та область охопить небезпечне похолодання

Синоптики опублікували прогноз погоди на 29 квітня для Київської області та міста Києва.
Очікується мінлива хмарність. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.
Температурний фон залишиться прохолодним. По області вночі можливі заморозки до 0…-3°, вдень повітря прогріється до +6…+11°. У Києві вночі також очікуються слабкі заморозки до 0…-2°, а вдень температура становитиме близько +8…+10°.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
