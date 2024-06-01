Які області "розсмажить" до +30, а де литимуть дощі: попередження від синоптиків

У деяких областях України температура повітря може опуститися до 12 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 2 червня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: ventusky

Погода 2 червня

В Україні 2 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території країни, крім південно-східних областей. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, вдень 27-32°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 24-29°", - йдеться у повідомленні.

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В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 2 червня в Україну буде спекотно, але очікується дощ. Найтепліше буде в Луганській та Дніпропетровській областях. Там температура повітря підвищиться до +17...+30 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: meteoprog

Погода 2 червня у Києві

У Києві 2 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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