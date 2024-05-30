Штормовий вітер та грози: майже всю Україну заливатимуть дощі

Погода в Україні 31 травня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Криму, більшості західних, Вінницької, Одеської, Херсонської областей.
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні буде шквалистий вітер під час грози. Також у цей день можуть бути сильні зливи. Водночас температура повітря підвищиться до +30 градусів. А ось вже 1-2 червня температура повітря вперше перетне позначку 30 і підвищиться до 32 градусів тепла.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 31 травня
В Україні 31 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами у всіх областях, крім південних та Дніпропетровської областей. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та південному сході країни до 30°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +28
За даними meteoprog, 31 травня в Україну буде тепло. Найтепліше буде в Харківській та Дніпропетровській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+28 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+21 градуса.
Погода 31 травня у Києві
У Києві 31 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.
Також раніше стала відома дата, коли в Україні погіршиться погода – будуть шторм, грози і похолодання до +4 градусів. Частину областей накриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря суттєво знизиться.
Нагадаємо, Україну накриває хвиля магнітних бур – стало відомо, скільки днів це триватиме. Очікується, що потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.
Вас також зацікавить:
- Україну накриють дощі з грозами: синоптик назвала дати небезпечної погоди
- На Україну налетить потужний шторм: будуть зливи, грози та жорсткий вітер
- Вдарить +32 градуси: синоптик назвала дату сильної спеки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред