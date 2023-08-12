Розпече до +37: синоптик сказала, коли Україну накриє нестерпна спека

Літо ще не здає своїх позицій, і погода в Україні зовсім скоро відзначиться новими спекотними сюрпризами.

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Погода в Україні знову різко стане спекотною – розпече до +30...+37 градусів/ Unsplash

Погода в Україні скоро знову різко зміниться. У наступні вихідні, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перевалять за +30.

Подекуди температура повітря досягатиме навіть +35…+37 градусів. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.

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Вона зазначає, що по-справжньому спекотна погода почнеться з понеділка, 14 серпня.

"З понеділка літо схаменеться і організує знову спеку та сонячну погоду. І наступними вихідними, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік градусних 30-ток", – повідомила Діденко.

У той же час синоптик зазначила, що максимальні температури повітря захоплять нашу державу не лише наступних вихідних, а ще й трохи раніше – у другій половині наступного тижня в Україні очікується +30+35, на півдні та сході до +35+37 градусів.

Погода в Україні на два тижні/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 12 серпня раптово стане ще прохолоднішою, ніж була. У деяких областях збережеться тепла погода. У цей день на Лівобережжі України будуть грози. Деякі області нашої держави накриє 10-градусна холодина. Найхолодніше буде на території Львівської області.

Також повідомлялося, що геомагнітний шторм обрушився на Україну. Сильна магнітна буря дуже затягнулася і триватиме весь тиждень.

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

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