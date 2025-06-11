Прохолода відступає: стало відомо, коли в Україну нарешті повернеться сонечко

Коротко про погоду:
- Скандинавське повітря охопило Україну, але ненадовго
- Вже після 16 червня Україна зігріється на 4-6 градусів
Тимчасове зниження температури, яке спостерігається зараз в Україні, триватиме недовго. За словами синоптика Ігоря Кібальчича в коментарі Телеграфу, вже з наступного тижня очікується повернення тепла.
На цей момент холодні повітряні маси, що прийшли з регіону Балтії та Скандинавії, поширюються країною, охоплюючи спочатку захід і північ. Протягом кількох днів утримуватиметься прохолодна погода.
У більшості областей температурний режим буде близьким до сезонної норми, однак у північних, західних і центральних регіонах можливе зниження на 1–4 градуси нижче за середній показник.
Уночі з 11 по 16 червня термометри показуватимуть від +11 до +18 °C, на заході, півночі та 14 червня на сході - місцями лише +6…+10 °C. У денні години очікується +18…+24 °C, у південних областях - до +29 °C, а на північному заході - не вище +16…+20 °C.
Періодично в країні йтимуть дощі. Найсильніші опади прогнозуються 11 червня на Правобережжі, а 13 червня - в північних областях. 14 червня синоптики прогнозують дощову та вітряну погоду на всій території.
Із 15 червня атмосферний тиск почне зростати, формуватиметься антициклон, що призведе до зменшення опадів. З 16 по 20 червня більшість регіонів очікує сонячна та приємна погода.
Кібальчич зазначає, що справжнє потепління відбудеться після 16 червня. Температура зросте на 4-6 градусів, особливо на Лівобережжі. Водночас у західних і північних областях залишиться свіжіше повітря.
Погода в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.
Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.
Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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