"Природа готується до весни": синоптик назвала дату, коли вдарить +13

Погода в Україні готується стати вже більш весняною. У п’ятницю, 23 лютого, а також у вихідні 24 і 25 лютого очікується тепла погода. Після вихідних показники термометрів трішки "просядуть", але серйозного похолодання вже не буде.
Вдень 23 лютого температура повітря у низці областей підніметься навіть до +13 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 23 лютого
Синоптик зазначила, що в п’ятницю, 23 лютого, і загалом в найближчі дні не очікується якихось істотних опадів. Невеликі дощі можуть бути завтра лише на крайньому заході нашої країни, але на загальну бездощову і безснігову найближчу перспективу це не вплине, сказала Діденко. Адже східний антициклон, область високого атмосферного тиску, не пускатиме західну і південно-західну вологу на територію України. Але цього дня з півдня може прийти сильний і рвучкий вітер.
"Тепла погода охопить значну частину України. Хоча найближчої ночі на сході ще поморозить до -4…-8 градусів, проте навіть вночі на заході, наприклад, буде +3…+7 градусів. А вже упродовж дня п'ятниці очікується +7…+13 градусів, лише свіжіше у східних областях, +3…+6 градусів", – розповіла синоптик.
У Києві 23-го лютого передбачається вітряна, але тепла погода, вдень до +10 градусів. Опади малоймовірні.
Природа уже готується до весни
"Вихідними в Україні очікується тепла погода. Надалі градуси трохи "присядуть", проте серйозного похолодання не видно – природа й атмосфера спокійно, без контрастних смикань і нервів, заздалегідь готуються до весни", – зазначила синоптик.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко – український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше синоптики назвали дати потепління і розповіли, коли настане метеорологічна весна. В Україні починається потепління, скоро температура підніметься до +15 градусів. Але холод ще повертатиметься.
Також раніше синоптики попередили про серйозну негоду і сказали, коли вріже -6 з дощем та снігом. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності у двох областях. Там можуть зійти снігові лавини.
Нагадаємо, вдарив майже 6-бальний шторм – в Україні дуже затягнулася магнітна буря. Дуже сильна і затяжна магнітна буря триватиме мінімум 5 днів.
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