"Потоп" і аномалія: українці дізналися несподіваний прогноз на осінь

Восени очікується збільшення кількості опадів / Wallbox.ru

Про погоду в Україні восени 2022 року розповіла відомий кліматолог і співробітниця Інституту геофізики імені Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

За спостереженнями фахівців, в Україні існує тенденція підвищення температури повітря, розповіла вона Каналу 24.

За прогнозом кліматолога, підвищення температури восени-2022 варто очікувати у вересні та листопаді. Водночас у жовтні - буде без змін.

Вона уточнила, що восени також варто очікувати збільшення кількості опадів. При цьому у вересні буде проходити чергування сухих і вологих періодів, а найбільш дощовим буде листопад.

Як змінюється клімат

Експерт підкреслила, що за останні 100 років кліматичні умови сприяють підвищенню температури на 1,3 – 1,4 градуса за століття. Однак останні десятиліття темпи потепління значно прискорилися.

Кліматолог зазначила, що у клімату існує циклічність, тому в останні роки на тлі досить теплих і "європейських зим" з'являються і холодні періоди з морозами і снігом. Бойченко назвала це "температурними каруселями".

Вона додала, що влітку почало випадати більше опадів, але зазвичай у вигляді злив.

Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені.

Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року.

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