"Потоп" і аномалія: українці дізналися несподіваний прогноз на осінь

У вересні буде проходити чергування сухих і вологих періодів, підкреслила Світлана Бойченко.
Про погоду в Україні восени 2022 року розповіла відомий кліматолог і співробітниця Інституту геофізики імені Суботіна НАН України Світлана Бойченко.
За спостереженнями фахівців, в Україні існує тенденція підвищення температури повітря, розповіла вона Каналу 24.
За прогнозом кліматолога, підвищення температури восени-2022 варто очікувати у вересні та листопаді. Водночас у жовтні - буде без змін.
Вона уточнила, що восени також варто очікувати збільшення кількості опадів. При цьому у вересні буде проходити чергування сухих і вологих періодів, а найбільш дощовим буде листопад.
Як змінюється клімат
Експерт підкреслила, що за останні 100 років кліматичні умови сприяють підвищенню температури на 1,3 – 1,4 градуса за століття. Однак останні десятиліття темпи потепління значно прискорилися.
Кліматолог зазначила, що у клімату існує циклічність, тому в останні роки на тлі досить теплих і "європейських зим" з'являються і холодні періоди з морозами і снігом. Бойченко назвала це "температурними каруселями".
Вона додала, що влітку почало випадати більше опадів, але зазвичай у вигляді злив.
Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені.
Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року.
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