Потепління та розгул стихії: синоптик розповів про погодні неприємності в Україні

Сьогодні в Україні будуть опади і у вигляді снігу, і у вигляді дощу, свідчить прогноз погоди / УНІАН

Погода в Україні різко змінилася - прийшла відлига. У п'ятницю, 14 січня, температура повітря стрімко підвищиться практично по всіх областях України. Опади сьогодні очікуються як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу, на дорогах - ожеледиця. Також українців попередили про сильний вітер - пориви будуть досягати штормових значень.

Погода в Україні на сьогодні

Як повідомляє синоптик Укргідрометцентру в Facebook, у п'ятницю очікується невеликий сніг з переходом у дощ, у східних областях - помірні опади. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 25-27 м/с.

"Акцент, в першу чергу, варто зробити саме на цьому, тому що пориви вітру можуть досягати штормових відміток в 25-27 м/с. Це відноситься до другого рівня небезпеки", - йдеться в повідомленні.

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Температура вночі у західних( крім Закарпаття), Вінницькій, Житомирській та Київській областях від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 4-9° морозу, у східних областях 10-15° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла.

Погода в Україні 14 січня 2022 / facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві та області 14 січня 2022

У п'ятницю в столиці очікується невеликий сніг, що переходить у дощ (вночі місцями). На дорогах - ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний 15-20 м/с, вдень пориви 25 м/с.

Температура повітря по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

В Україні буде вітряно - синоптик попередив про небезпеку

Синоптик попередив, що на 14-15 січня через сильний вітер оголошено перший рівень небезпеки - жовтий. Вдень у п'ятницю пориви вітру сягатимуть 25 м/с. оголошено другий рівень небезпеки (помаранчевий).

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення і припинення руху транспорту на дорогах і вулицях", - каже синоптик.

facebook.com/UkrHMC

Основні правила поведінки при сильному вітрі

Всі вікна будинку або квартири при сильному вітрі повинні бути щільно закриті. З незасклених балконів і лоджій слід прибрати всі предмети, які можуть випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки тощо).

Опинившись на вулиці, слід триматися подалі від рекламних щитів (та інших навісних конструкцій), ліній електропередачі, а також дерев.

Не можна підходити до обірваних дротів і розгойдуються предметів (дерев), тому що вони можуть впасти.

У разі сильного раптового пориву вітру, по можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті.

Не можна паркувати автомобіль під великими деревами, тому що дерево може впасти. Особливо небезпечні гнилі й старі дерева.

При падінні дерев або гілок, травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби за телефонами "101" або "103".

Нагадаємо, синоптик ігор Кибальчич розповів, що активний циклон Elsa принесе в Україну підвищення температури, а також снігопади, які будуть особливо відчутні на Лівобережжі. Нове погіршення погоди відбудеться в п'ятницю, 14 Січня.

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