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Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

Сергій Кущ
28 червня 2026, 16:26
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Найкомфортніша погода збережеться на сході України.
Рана
Після спеки +38 в Україні пройдуть зливи, і стане прохолодніше / Фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У більшості регіонів очікується сильна спека
  • З 2–3 липня температура почне знижуватися

Новий тиждень в Україні розпочнеться зі справжньої літньої спеки. Вже в понеділок, 29 червня, температура повітря в ряді регіонів наблизиться до позначки +38 градусів, а опадів майже не очікується.

Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що найспекотніша погода очікується у західних областях країни. Тут повітря в денні години прогріється до +33…+38 градусів.

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У північних, центральних і південних регіонах також буде дуже спекотно — стовпчики термометрів покажуть +29…+33 градуси, а подекуди температура може сягнути +35 градусів.

Найкомфортніша погода збережеться на сході України, де синоптики прогнозують +27…+29 градусів.

Опади 29 червня малоймовірні. Лише ввечері локальні грозові дощі можуть пройти в Закарпатській, Волинській та Сумській областях.

У Києві понеділок також обіцяє бути спекотним. Вдень температура повітря підвищиться до +33 градусів. Істотних опадів у столиці не прогнозується.

Однак синоптики попереджають, що вже в середині тижня погодна ситуація зміниться.

За попередніми прогнозами, 2–3 липня через територію України пройде атмосферний фронт, який принесе зливи, грози та поступове зниження температури.

Саме з приходом цього фронту спека почне слабшати, а в більшості регіонів стане помітно прохолодніше.

Як допомогти своєму організму при метеозалежності
Як допомогти своєму організму при метеозалежності / Главред - інфографіка

Зазначимо, що синоптик Іван Семіліт під час коментаря УНІАН повідомив про прогнозовані пікові показники. За його словами, сильна спека +35…+38 градусів допоможе пояснити необхідність введення запобіжних заходів у ряді західних областей та оперативного інформування населення.

Як раніше повідомляв Главред, Наталія Діденко висловила свою позицію щодо зміни погодних умов. Діденко звернула увагу на складний атмосферний фронт і закликала профільні відомства негайно втрутитися для координації реагування та пом’якшення наслідків для сільського господарства та інфраструктури.

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Про особу: Наталія Діденко

Наталія Діденко — українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, у відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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