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Потужна магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться буря

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2026, 11:36
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На Україну обрушилася магнітна буря, яка може спричинити погіршення самопочуття.
магнітна буря
На Україну обрушилася магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під впливом тривалої магнітної бурі. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів її інтенсивність залишалася на низькому рівні. 24 червня її інтенсивність почала зростати. Тоді вона досягла 4-бального рівня. Вже наступного дня вона різко зросла до 6 балів.

відео дня

Сьогодні, 26 червня, вона знизилася до рівня трьох балів. Очікується, що наступного дня вона буде на такому ж рівні, а 28 червня знову посилиться. Потужність магнітної бурі зросте до чотирьох балів.

магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 26 червня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 39 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — йдеться в повідомленні.

Потужна магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться буря
Симптоми впливу магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав’яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Їх викликають збурені потоки сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть спричинити порушення роботи або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітної бурі у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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