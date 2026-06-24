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Розжарить до +38 градусів: в Україну скоро увірветься пекельна спека

Марія Николишин
24 червня 2026, 15:14
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Синоптик каже, що лише у східних областях буде трішки свіжіше.
Розжарить до +38 градусів: в Україну скоро увірветься пекельна спека
Коли Україну накриє спека / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні на вихідних буде найспекотніше
  • У яких областях температура сягне +38 градусів

Вже на вихідних, 27 та 28 червня, погода в Україні буде дуже спекотною. В деяких областях температура підніметься до +38 градусів. Про це заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.

"27-28 червня у західних областях подекуди буде сильна спека +35...+38 градусів. Це будуть локальні підвищення, але по всій території України загалом очікуємо +27...+34 градуси", - наголосив він.

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За його словами, у східних областях України буде трішки свіжіше, там прогнозується +23...+28 градусів.

"Упродовж цього тижня на півдні країни буде підвищення до 32-х градусів, на Закарпатті і Прикарпатті", - додав синоптик.

Водночас у Києві в суботу, 27 червня, температура повітря буде в межах від +28 до +30 градусів, а в неділю підніметься до +32...+34 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 24 червня оголошено штормове попередження у південних областях - І рівень небезпечності. Там очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

Синоптик Наталія Діденко заявляла, що країни Західної Європи опиняться під впливом потужної хвилі спеки з температурою вище +40 градусів. Однак до України екстремальна спека не дійде.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що до 28 червня погода в Україні буде мінливою з комфортними літніми температурами. За його словами, періодично через проходження атмосферних фронтів можливі короткочасні дощі, подекуди грози та поривчастий вітер.

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Про персону: Іван Семіліт

Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

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