Вдарить рекордна спека до майже +40: де розжарить найбільше і коли чекати спад

Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +33…+38 градусів.

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Погода в Україні на вихідних / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні на вихідних

У яких регіонах буде найспекотніше

Коли очікуються рекордні +38 градусів

Антициклон, який приніс хвилю спеки із заходу Європи, поступово поширюється на схід. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вже у неділю, 28 червня, у більшості областей очікується +29…+34 градусів, а на заході країни очікується ще вищий показник - від +33 до +37 градусів.

Погода в Україні на вихідних

"Спека підійде завтра, 27-го червня, до західної частини України, очікується +30…+35 градусів, на решті території ще побуде стриманіше, вдень +26…+29 градусів", - повідомила синоптикиня. відео дня

Місцями протягом вихідних можливі локальні грозові дощі. Найбільш ймовірними вони будуть у східних областях, а також подекуди в центральній частині України. На заході та півдні переважатиме суха погода.

Погода в Києві

У Києві 27-28 червня істотних опадів не прогнозується. Антициклон утримуватиме суху погоду а температура повітря поступово зростатиме. У суботу очікується близько +29 градусів, у неділю - до +32, а в понеділок повітря прогріється вже до +34 градусів.

У неділю та понеділок найвищі температурні показники прогнозуються в західних областях України, де повітря може прогріватися до +33…+38 градусів.

Коли чекати послаблення спеки

За прогнозом Діденко, послаблення спеки очікується орієнтовно з 2 липня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Главред раніше писав, що Україну накриває потужна хвиля субтропічного тепла, яке до цього випалювало Західну Європу. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вже від завтра, 26 червня, температурні показники почнуть стрімко повзти вгору, а на вихідних країну охопить справжня аномальна спека.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт заявив, що вже на вихідних, 27 та 28 червня, погода в Україні буде дуже спекотною. В деяких областях температура підніметься до +38 градусів.

Нагадаємо, антициклон, який тривалий час утримував спеку над Західною Європою, поступово слабшає. Це відкриває шлях гарячим повітряним масам, які вже наприкінці поточного тижня та на початку наступного охоплять практично весь континент.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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