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"Спека почне набирати оберти": синоптикиня розкрила, де і коли буде найгарячіше

Інна Ковенько
24 червня 2026, 19:49
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Першими в Україні відчують сильнішу спеку мешканці західних областей.
'Спека почне набирати оберти': синоптикиня розкрила, де і коли буде найгарячіше
Погода в Україні 25 червня / Фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Якою буде погода в Україні 25 червня
  • У яких регіонах очікуються дощі та грози
  • Якою буде погода на вихідних

Антициклон, який тривалий час утримував спеку над Західною Європою, поступово слабшає. Це відкриває шлях гарячим повітряним масам, які вже наприкінці поточного тижня та на початку наступного охоплять практично весь континент.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями температура у багатьох європейських країнах перевищуватиме позначки +35…+37 градусів і навіть вище.

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Погода в Україні

"Першими в Україні відчують сильнішу спеку мешканці західних областей, проте практично повсюди під вихідні спека посилиться", - йдеться в повідомленні.

У четвер, 25 червня, в Україні вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 градусів, а на півдні та Закарпатті - +27…+31 градус.

У північних, східних та центральних регіонах очікуються локальні грозові дощі. На заході та півдні країни опадів не прогнозується.

Погода в Києві

У столиці в четвер, 25 червня, місцями можливий дощ із грозою. Температура повітря залишатиметься комфортною - від +26 до +27 градусів.

Якою буде погода на вихідних

За прогнозом синоптикині, ближче до вихідних спека поступово охопить більшість областей, і вже наприкінці тижня температура значно підвищиться.

"А ось ближче до вихідних спека почне набирати оберти. Тому подумайте, як від надмірної спеки краще захищатися, хоча б лід вже позаморожуйте і купіть термальну водичку на обличчя. Бо на вулиці буде спекотно, а в транспорті - ще складніше", - зазначає Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Коли температура сягне +38 градусів - прогноз

Вже на вихідних, 27 та 28 червня, погода в Україні буде дуже спекотною. В деяких областях температура підніметься до +38 градусів. Про це заявив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.

"27-28 червня у західних областях подекуди буде сильна спека +35...+38 градусів. Це будуть локальні підвищення, але по всій території України загалом очікуємо +27...+34 градуси", - наголосив він.

За його словами, у східних областях України буде трішки свіжіше, там прогнозується +23...+28 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 24 червня оголошено штормове попередження у південних областях - І рівень небезпечності. Там очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що країни Західної Європи опиняться під впливом потужної хвилі спеки з температурою вище +40 градусів. Однак до України екстремальна спека не дійде.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що до 28 червня погода в Україні буде мінливою з комфортними літніми температурами. За його словами, періодично через проходження атмосферних фронтів можливі короткочасні дощі, подекуди грози та поривчастий вітер.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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