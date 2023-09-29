Погода в Україні на жовтень 2023: в яких регіонах про бабине літо можна забути

Перша половина жовтня очікується не лише теплою, але і сухою, основна кількість опадів у вигляді дощу випаде після 15 числа, свідчить прогноз погоди.

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Якою буде погода в Україні у жовтні - прогноз синоптиків / Фото : pixabay.com

Погода в Україні поки що суха і тепла, але в будь-який момент температура повітря може знизитися й задощитиме. Синоптики озвучили прогноз погоди на жовтень 2023.

Погода в Україні у жовтні - прогноз Укргідрометцентру

Середня місячна температура повітря в жовтні очікується в межах 7-13 градусів тепла, в Карпатах від +4 до -5 градусів. Це на 1-1,5 градуса вище норми і на 7-8 градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

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Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що перша половина жовтня очікується не лише теплою, але і сухою, основна кількість опадів у вигляді дощу випаде після 15 числа.

Заморозки можливі в північних областях та лише до кінця місяця. А ось снігу в жовтні не буде. Імовірність його випадання є лише в Карпатах.

Коли буде "бабине літо"

Погодні сайти прогнозують, що після двох тижнів тепла в Україну прийде потужний циклон з півночі, а разом з ним - різке зниження температури аж до заморозків, випаде мокрий сніг, а в деяких північних областях очікується навіть справжній снігопад. Після похолодання в Україну повернеться бабине літо, яке триватиме до листопада.

Погода в західних областях

У першій половині жовтня в західних областях України триватиме золота осінь. Місяць почнеться невеликим дощем, але потім повернеться суха погода.

Температура повітря підніметься до +25 градусів, вночі опускатиметься до +8... + 12.

З 13-14 жовтня температура повітря різко впаде до +2...+5 градусів вдень, а вночі навіть до нуля і нижче.

Після 25 жовтня повернеться коротке бабине літо. Буде сонячно, але денна температура вже не перевищить +15 градусів, хоча і нічних заморозків очікувати не варто.

Погода на півночі України

Після двох тижнів сухої, теплої та малохмарної погоди з денними температурами +20...24 градуси в північні регіони 13-14 жовтня увірветься циклон.

Температура повітря швидко знизиться до +2...+4 градусів вдень і нижче нуля вночі. Найбільше страждатимуть Київщина та Житомирщина: 19-20 жовтня прогнозується снігопад, вночі - два-три градуси морозу.

Погода покращиться після 25 жовтня, але повноцінне бабине літо порадує лише жителів Волинської та Рівненської областей: буде сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до +15...+16 градусів. В інших областях буде хмарно і прохолодніше на 2-3 градуси.

Погода в центральних регіонах України

У Вінницькій області прогнозуються два тижні теплої та сонячної погоди з денними температурами до +25 градусів. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях буде холодніше на 3-5 градусів.

У Черкаській області майже без опадів, в інших регіонах місцями пройдуть невеликі дощі, а 10-11 жовтня навіть з грозами.

Похолодання очікується з 18 по 21 жовтня, снігу майже не буде, лише зливи. Бабине літо повернеться 25 жовтня й триватиме до кінця місяця.

Погода в Україні на Сході

У Харківській, Донецькій та Луганській областях погода в першій половині жовтня також очікується теплою. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 22-24 градусів вдень, буде похмуро.

Циклон з півночі принесе не лише похолодання, але і сильні опади, можливий мокрий сніг. Температура повітря знизиться 15 жовтня до +5 градусів вдень, а потім впаде до нуля-двох градусів морозу.

Повноцінного бабиного літа в східних регіонах чекати не варто. Воно приїде лише на два дні - 30 і 31 числа.

Погода в південних областях України

На півдні країни (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим) жовтень очікується найтеплішим. Розпочнеться місяць з + 26...+28 градусів вдень і +15 ... + 17 вночі. До 15 жовтня денна температура знизиться до +17...+19 градусів, нічна - до +10...12. Всі області, крім Запорізької, майже не відчують холодного дихання циклону.

Надалі в регіон повернеться бабине літо, яке триватиме до кінця жовтня. Вдень повітря прогріватиметься до +15... +17 градусів.

У Криму бабине літо з поступовим зниженням температури від +25 до +17 градусів триматиметься весь місяць, проте жовтень буде дощовим.

Як повідомляв Главред, синоптики попередили про потужну негоду - Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні та листопаді середня місячна температура буде на один градус вище норми.

Також синоптики розповіли, якою буде зима 2024 в Україні.

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