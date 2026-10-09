Погода 9 жовтня зіпсується: які області накриють дощі та пориви вітру

Найпрохолодніше буде на заході, де вдень лише +14…+19°, а в Києві синоптики прогнозують близько +20° і хмарність із проясненнями.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-9-oktyabrya-isportitsya-kakie-oblasti-nakroyut-dozhdi-i-poryvy-vetra-10802717.html Посилання скопійоване

Погода в Україні 9 жовтня: дощі та сильний вітер / колаж: Главред, фото: wikimedia.org/spoilt.exile, wikimedia.org/The Gate Agency

Ви дізнаєтеся:

У яких областях 9 жовтня пройдуть дощі

Де вітер посилиться до 15–20 м/с

Якою буде погода в Києві та на вихідних

Погода в Україні сьогодні, 9 жовтня, зміниться під впливом холодного атмосферного фронту: у північних і місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, а вітер подекуди посилиться до 15–20 м/с. Найпрохолодніше буде на заході, де вдень очікується лише +14…+19°, повідомляє UA.News.

За даними Укргідрометцентру, на решті території обійдеться без опадів, а в південно-східній частині країни вранці місцями тримається туман. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с, пориви до 15–20 м/с очікуються вдень у західних, північних і центральних областях.

відео дня

Фронт переміщується в Україну із Західної Європи. Через нього у західних областях, на Вінниччині та Житомирщині стовпчики термометрів удень не підніматимуться вище +19°, тоді як на решті території прогнозують +18…+23°, пише Високий Замок.

Синоптик Наталія Діденко пояснює, що фронт принесе збільшення хмарності та дощову погоду, проте закликає не робити поспішних висновків про кінець бабиного літа, повідомляють Українські новини.

"Зарано ще говорити про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі, красивої погоди ще вистачатиме", - переконана Діденко.

Погода в Києві 9 жовтня

У столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями, вдень пройде короткочасний дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–18 м/с. Температура в Києві становитиме близько +20°, по області - +18…+23°.

Якою буде погода на вихідних

У суботу, 10 жовтня, вдень у більшості регіонів очікується +12…+17°, і лише на півдні триматиметься +18…+24°. Невеликі дощі вночі пройдуть у більшості центральних областей, на Сумщині та Харківщині, а вдень - у східних областях і на Дніпропетровщині, пише OBOZ.UA.

Ночі стануть помітно холоднішими: на заході та півночі температура опуститься до +3…+8°, а в Карпатах буде близько 0°. У неділю на заході прогнозують помірні дощі, а вдень короткочасні опади зачеплять більшість північних областей і Вінниччину.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, ще на початку жовтня синоптики попереджали, що бабине літо з температурою до +25…+26° протримається недовго, а ближче до п'ятниці Україну перетне атмосферний фронт.

Раніше синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що 8 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +20…+24°, а сама Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

Нагадаємо, на початку тижня синоптики повідомляли, що під впливом антициклону погода в Україні буде сонячною та сухою, з температурою від +18 до +22°.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред