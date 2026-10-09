Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Погода 9 жовтня зіпсується: які області накриють дощі та пориви вітру

Тарас Сидоржевський
9 жовтня 2026, 08:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Найпрохолодніше буде на заході, де вдень лише +14…+19°, а в Києві синоптики прогнозують близько +20° і хмарність із проясненнями.
Погода в Україні 9 жовтня: дощі та сильний вітер
Погода в Україні 9 жовтня: дощі та сильний вітер / колаж: Главред, фото: wikimedia.org/spoilt.exile, wikimedia.org/The Gate Agency

Ви дізнаєтеся:

  • У яких областях 9 жовтня пройдуть дощі
  • Де вітер посилиться до 15–20 м/с
  • Якою буде погода в Києві та на вихідних

Погода в Україні сьогодні, 9 жовтня, зміниться під впливом холодного атмосферного фронту: у північних і місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, а вітер подекуди посилиться до 15–20 м/с. Найпрохолодніше буде на заході, де вдень очікується лише +14…+19°, повідомляє UA.News.

За даними Укргідрометцентру, на решті території обійдеться без опадів, а в південно-східній частині країни вранці місцями тримається туман. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с, пориви до 15–20 м/с очікуються вдень у західних, північних і центральних областях.

відео дня

Фронт переміщується в Україну із Західної Європи. Через нього у західних областях, на Вінниччині та Житомирщині стовпчики термометрів удень не підніматимуться вище +19°, тоді як на решті території прогнозують +18…+23°, пише Високий Замок.

Синоптик Наталія Діденко пояснює, що фронт принесе збільшення хмарності та дощову погоду, проте закликає не робити поспішних висновків про кінець бабиного літа, повідомляють Українські новини.

"Зарано ще говорити про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі, красивої погоди ще вистачатиме", - переконана Діденко.

Погода в Києві 9 жовтня

У столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями, вдень пройде короткочасний дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–18 м/с. Температура в Києві становитиме близько +20°, по області - +18…+23°.

Якою буде погода на вихідних

У суботу, 10 жовтня, вдень у більшості регіонів очікується +12…+17°, і лише на півдні триматиметься +18…+24°. Невеликі дощі вночі пройдуть у більшості центральних областей, на Сумщині та Харківщині, а вдень - у східних областях і на Дніпропетровщині, пише OBOZ.UA.

Ночі стануть помітно холоднішими: на заході та півночі температура опуститься до +3…+8°, а в Карпатах буде близько 0°. У неділю на заході прогнозують помірні дощі, а вдень короткочасні опади зачеплять більшість північних областей і Вінниччину.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, ще на початку жовтня синоптики попереджали, що бабине літо з температурою до +25…+26° протримається недовго, а ближче до п'ятниці Україну перетне атмосферний фронт.

Раніше синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що 8 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +20…+24°, а сама Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

Нагадаємо, на початку тижня синоптики повідомляли, що під впливом антициклону погода в Україні буде сонячною та сухою, з температурою від +18 до +22°.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на сьогодні Погода в Україні на жовтень
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

09:21Енергетика
РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є поранені

РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є поранені

09:11Війна
Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

08:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Останні новини

11:08

В Україні обвалилися ціни на базовий овоч: скільки тепер коштує кілограм

11:07

"Хоче стати артистом": сини Горбунова та Осадчої побували на зйомках "Голосу країни"

11:02

Як зменшити рахунки за газ на кухні: прості звички для економі

10:50

Яєчня вийде смачнішою, якщо відмовитися від сковороди: секрет шеф-кухаря

10:46

Прах Анатолія Кашпіровського везуть із Москви до України — де його поховають

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
10:44

Затхлий запах зникне, а рушники стануть м’якими: що з кухні додати під час прання

10:39

Формула Путіна для Європи: експерт пояснив, від чого залежить наступний крок Кремля

10:33

Не для краси і не від морозу: чому насправді білять дерева восени

10:28

Знахідка пояснює епізод з Євангелія: в Ізраїлі знайшли стародавнє кільце

Реклама
10:20

Гризуни обходитимуть цибулини стороною: що покласти в лунку під час посадки тюльпанів

10:18

33% майбутніх доходів ОПЗ та ОГХК: у справі Сенниченка виникло питання про учасників "адміністративного модуля"

10:06

Домогосподарствам радять ввімкнути опалення на 10 хвилин - для чого

09:51

Приховувала: у Пугачової зробили заяву про травму співачки

09:21

В Україні ввели екстрені відключення світла: де графіки більше не діють

09:14

США хочуть узгодити з Києвом і Європою єдиний мирний план – Reuters

09:11

РФ атакувала Івано-Франківськ, Чернігів, Київщину: вирують пожежі, є пораненіФото

08:51

У Києві зупинився громадський транспорт одразу в трьох районах: що сталося

08:50

Гороскоп на завтра, 10 жовтня: Близнюкам - гарні новини, Левам - враження

08:37

Погода 9 жовтня зіпсується: які області накриють дощі та пориви вітру

08:27

Реактивні дрони РФ стають дедалі небезпечнішими: чому західні аналітики б'ють на сполох

Реклама
08:21

Дрони вдарили по РФ: горить завод з виробництва палива для ракет Х-101 та Х-55

07:37

РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та пораненіФото

07:20

Дочка Кличка та Панеттьєрі вперше з’явилася в суді: боксер домігся важливого рішення

07:15

Суровікін чи ні — не важливо: Невзлін про цілі Путіна у війніПогляд

06:53

Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна: США готують новий пакет пропозицій щодо України

06:10

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадкиВідео

05:28

В "Дії" почали бета-тестування двох дитячих виплат: що варто знати батькам

05:01

40 чи 60 градусів: за якої температури насправді потрібно прати рушники

04:33

Коли садити гортензію: восени на це є лише кілька тижнівВідео

04:07

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

03:30

Попереду - нова дорога: яким знакам зодіаку скоро випаде унікальний шанс

02:32

Легендарний Колумб був на межі смерті: як його та всю експедицію врятував українецьВідео

01:44

Лаванда рясно цвістиме щоліта: що треба обовʼязково зробити до настання морозів

00:18

Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

08 жовтня, четвер
23:38

Окупанти просунулися на гарячій ділянці фронту: що відбувається на фронті

23:12

Життя зміниться до невпізнання: три знаки зодіаку чекають на доленосні зміни

23:02

Одна осіння добавка прискорить дозрівання компосту: що покласти в купу

22:56

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагаютьВідео

22:21

Найдобріший учасник шоу "Майстер Шеф" перестав виходити на зв'язокВідео

Реклама
22:17

Приваблюють багатство та успіх: 3 знаки зодіаку, яким щаститиме з 12 по 18 жовтня

22:11

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

21:58

Осінь чи весна — коли садити дерева: правила вдалого вкорінення

21:57

Росія розвідує захід України реактивними дронами: які міста під загрозою

21:46

Два потяги зіткнулися на Львівщині: що відомо про постраждалихФото

21:34

Чому 9 жовтня не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

21:30

2 варіанти перемир’я: Зеленський розкрив деталі нових переговорів із США

21:07

Шмигаль повідомив про пошкодження важливого енергооб'єкта Києва після атаки

21:03

Київ перейшов у режим виживання: Кличко зробив тривожний прогноз на зиму

21:03

Малину восени обрізають не всю: садівники розкрили, які пагони треба зберегти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти