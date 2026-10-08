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Затяжна магнітна буря охоплює Землю: коли коливання сягнуть 5 балів

Анна Косик
8 жовтня 2026, 08:41
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Дослідники визначили дату початку геомагнітного шторму та його силу.
Затяжна магнітна буря охоплює Землю: коли коливання сягнуть 5 балів
Прогноз магнітних бур 8-10 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Чому почнеться магнітна буря
  • Скільки триватиме геомагнітний шторм
  • Як зміниться геомагнітна активність під час магнітної бурі

Через хмару плазми, яка "відірвалася" від Сонця під час спалаху 6 жовтня, на Землю насувається нова магнітна буря рівня G2, яка, попередньо, буде затяжною.

Про це свідчать дані Британської геологічної служби. Геомагнітний шторм почнеться ближче до 9 жовтня і триватиме щонайменше 2 доби.

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Затяжна магнітна буря охоплює Землю: коли коливання сягнуть 5 балів
Магнітні бурі 9-10 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні останній день, коли геомагнітна активність стабільна з К-індексом 2. Вже завтра, 9 жовтня, цей показник підвищиться до 5,7, тобто червоного рівня, який відповідає сильним магнітним коливанням.

10 жовтня ситуація покращиться, але магнітне поле все ще буде активним. К-індекс буде на рівні 4, тобто жовтого рівня з магнітними коливаннями середньої сили.

Затяжна магнітна буря охоплює Землю: коли коливання сягнуть 5 балів
Геомагнітна активність 8-10 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Затяжна магнітна буря охоплює Землю: коли коливання сягнуть 5 балів
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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