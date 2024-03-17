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Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

Ангеліна Підвисоцька
17 березня 2024, 19:29
В Україну прийшло сильне похолодання. В багатьох областях синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом.
Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління
Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 18 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

погода 18 марта
Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: ventusky

За даними синоптика Наталки Діденко, в Україну йде похолодання. Майже всі регіони країни накриють опади. Майже скрізь буде мокрий сніг. В цей день повсюди переважатиме волога повітряна маса - атмосферні фронти. Вона додала, що потепління прийде все у середу, 20 березня.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 18 березня

В Україні 18 березня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують сніг у багатьох областях України. На території південно-східних областей очікується туман, а у західних областях - ожеледиця. Вітер в цей день буде південний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"В західних областях невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 18 березня в Україні буде сніжною та прохолодною. Найнижча температура повітря буде на території Львівської та Волинської областей. Там температура повітря опуститься до -1...+7 градусів. Найтепліше буде в Сумській і Харківській областях. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.

погода 18 марта
Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: meteoprog

Погода 18 березня у Києві

У Києві 18 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 18 марта
Прогноз погоди в Україні на 18 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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