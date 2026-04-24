Очікуються сильні шквали: небезпечна погода насувається на Тернопільщину

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 24 квітня, буде хмарною з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Відомо, що у цей день очікується вітер північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с, але вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, вдень прогнозується +9…+14 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +2…+4 градуси, а вдень підніметься до +11…+13 градусів.
Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, через сильний штормовий вітер по усій області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
Якою буде погода в Україні
Синоптик Наталія Діденко заявила, що значного потепління найближчим часом очікувати не варто.
За її прогнозом, погода в Україні 24 квітня буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться.
"Посилиться вітер північно-західного напрямку. Його пориви сягатимуть 7–14 м/с, а подекуди — до 15–20 м/с, що відповідає штормовим значенням", - додала вона.
Як повідомляв Главред, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Полтаві та області. У ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до 3 градусів морозу.
Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що на початку наступного тижня Черкаська область опиниться в тиловій частині циклону, який принесе холодне повітря з північних морів. За попередніми прогнозами, нова хвиля похолодання може бути ще сильнішою, ніж нинішня.
Синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук заявляла, що регіон опинився під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температурний фон та характер опадів.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
