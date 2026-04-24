Очікуються сильні шквали: небезпечна погода насувається на Тернопільщину

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 24 квітня, буде хмарною з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що у цей день очікується вітер північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с, але вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, вдень прогнозується +9…+14 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +2…+4 градуси, а вдень підніметься до +11…+13 градусів.

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, через сильний штормовий вітер по усій області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Якою буде погода в Україні Синоптик Наталія Діденко заявила, що значного потепління найближчим часом очікувати не варто. За її прогнозом, погода в Україні 24 квітня буде вітряною та прохолодною, проте кількість опадів зменшиться. "Посилиться вітер північно-західного напрямку. Його пориви сягатимуть 7–14 м/с, а подекуди — до 15–20 м/с, що відповідає штормовим значенням", - додала вона.

Як повідомляв Главред, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Полтаві та області. У ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до 3 градусів морозу.

Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що на початку наступного тижня Черкаська область опиниться в тиловій частині циклону, який принесе холодне повітря з північних морів. За попередніми прогнозами, нова хвиля похолодання може бути ще сильнішою, ніж нинішня.

Синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук заявляла, що регіон опинився під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температурний фон та характер опадів.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

