Мчить новий сніговий циклон: синоптики назвали найбільш морозний день в Україні

Синоптики повідомляють, що висока температура на вулиці зумовить те, що сніг перетвориться на дощ.

Погода в Україні / goodfon.ru, pixabay

Погода в Україні з кожним днем все менше нагадує зиму. Водночас синоптики прогнозують снігопади найближчими днями.

Народний синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що 19 лютого пізно ввечері, а також в ніч на 20 лютого в Україну прийде циклон із Заходу, тому на всій території країни очікуються опади змішаної фази, подекуди пройдуть снігопади.

Водночас, висока температура на вулиці зумовить те, що сніг перетвориться на дощ.

відео дня

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові і короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

"Вночі стовпчик термометра показуватиме від -3 до +2 градусів, а вдень повітря прогріється до +4 + 7 градусів тепла", - говорить він.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що з 20-26 лютого очікуються переважно мінусова температура вночі.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода з 20 по 26 лютого

Протягом тижня опади будуть чергуватися з сонцем, вітер буде поривчастим. Вночі у більшості областей переважатиме мінусова температура, особливо 23 та 28 лютого.

читайте такожЧому 20 лютого не можна сидіти одному за кухонним столом: прикмети і суворі заборони

Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

читайте також"Почнеться ескалація": астролог назвав вирішальний місяць і найжахливішу дату для українців-гороскоп

Читайте також: