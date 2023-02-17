Морозів більше не буде: синоптики розповіли, коли Україну накриє сильне потепління

На заході країни повітря прогріється до +10... + 13. Опадів буде небагато, а сонця стане більше.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця лютого буде неймовірно теплою. Синоптики очікують -3...+3 вночі і до +4 ... + 9 вдень.

Народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляє, що кінець лютого і початок березень почнеться з потепління. Температура коливатиметься в межах + 9 ... + 11.

На заході країни повітря прогріється до +10... +13. Опадів буде небагато, а сонця стане більше.

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"Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня стане більше хмар, але ще сильніше потеплішає. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+ 18 градусів", — сказав синоптик.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові і короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

На початку квітня в Україні буде прохолодніше. Зокрема, в Карпатах можливий сніг, а на решті території України — перші весняні зливи та грози.

Погода на вихідні 18 і 19 лютого

В суботу на Закарпатті, у Чернівецькій, Івано-Франківській, а також у південних та південно-східних областях термометри покажуть практично квітневі +9...+11.

У Київській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях буде майже так само тепло — +7...+9.

Найхолодніше буде на сході і північному сході країни. У Дніпропетровській, Сумській, Донецькій, Харківській та Луганській областях стовпчики термометрів не піднімуться вище +2...+4.

Вночі на заході і північному заході очікується близько +2...+4, в Одеській області, на півдні і в центрі - близько 0, на півночі – до -4, а в Луганській і Харківській областях – до -13.

Вдень буде хмарно з проясненнями, можливі дощі та мокрий сніг.

В неділю на Закарпатті, в Чернівецькій та Івано-Франківській областях повітря прогріється до +5...+8, в інших західних регіонах, а також на півночі, півдні, південному сході і в центрі - до +4...+6.

На сході і на північному сході - до +2...+4. Вночі на більшій частині території України температура буде близько 0.

На заході та півночі країни неділя буде похмурою з проясненнями, можливі дощі та мокрий сніг.

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Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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