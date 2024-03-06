Україну накриє антициклон Jasper: у погоді відбудуться різкі зміни

У багатьох областях будуть морози, лише в південних регіонах і на Закарпатті домінуватиме тепліша погода.

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Україну накриє антициклон Jasper/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні у четвер, 7 березня, буде визначатися антициклоном на ім'я Jasper. У більшості областей буде переважно сухо і без опадів.

При цьому температура повітря буде не весняною – у багатьох областях будуть морози, лише в південних регіонах і на Закарпатті домінуватиме тепліша погода. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"Синоптична ситуація в Україні 7-го березня визначатиметься антициклоном на ім'я Jasper, що означає переважно суху погоду в більшості областей. Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі від 2 тепла до 5 морозу, упродовж дня від 1 градуса морозу до 5 тепла, у південній частині +4…+9, на Закарпатті до +11 градусів", – зазначила Діденко.

У Києві 7 березня опадів не очікується. Вночі у столиці України буде від -2 до -4 градусів, вдень близько нуля градусів.

"Холодна погода триватиме довго, перейде на наступний тиждень. А потепління розпочнеться після 16-го березня", – додала синоптик.

Погода 7 березня/ Facebook Наталія Діденко

Погода в Україні 7 березня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко розповідала, що в Україні різко вдарить похолодання з морозами. Синоптик розповіла, який неприємний "сюрприз" буде до 16 березня.

Також раніше повідомлялося, що в Україну повертається зима – у багатьох областях буде сніг. В Україні 6 березня у деяких областях температура повітря опуститься до 3 градусів морозу.

Нагадаємо, в Україні вирує дуже сильна магнітна буря. Потужний спалах магнітної бурі злетів до майже 8-ми балів.

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