Різко вдарить похолодання з морозами: який неприємний "сюрприз" буде до 16 березня

Стовпчики термометрів в Україні опускатимуться навіть до -11 градусів. Холодна погода триматиметься півтора тижні.

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В Україні різко вдарить похолодання з морозами/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні знову стане холоднішою. Похолодання з морозами почнеться уже з середи, 6 березня, при цьому такі погодні умови триматимуться досить довго – аж до 16 березня.

Лише з 16 березня знову почнеться потепління. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра, 6-го березня, очікується похолодання. Температура повітря упродовж дня не перевищить +1…+5 градусів, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше, +8…+12 градусів. Вночі від 3 тепла до 3 морозу. Причому, візьміть до уваги, холодна погода триватиме довгувато. Перше відчутніше стратегічне потепління орієнтовно передбачається з 16-го березня ", – розповіла Діденко.

Але навіть у цей холодний період температури підвищуватимуться до відносно комфортних значень завдяки тому, що буде лише невелика кількість опадів, незначна хмарність і прояснення.

Погода 6 березня/ Facebook Наталія Діденко

Де можуть бути опади 6 березня

У середу, 6 березня, у західних областях будуть йти дощ і мокрий сніг. Такі самі опади будуть йти вночі та вранці на півночі нашої країни, крім Сумської області. У центральній частині України, на сході та півдні опади малоймовірні.

Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами. Синоптик закликала одягатися тепліше через сильні пориви вітру.

Погода в Україні 6 березня/ meteoprog

Погода в Києві 6 березня

У Києві завтра також очікується похолодання. Упродовж дня буде лише від +1 до +3 градусів. До того ж столицю України накриє поривчастий північно-східний вітер. А найближчої ночі та вранці у середу є ймовірність мокрого снігу. Вдень 6 березня в столиці опадів не передбачається.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Скільки триматиметься похолодання в Україні

Похолодання в Україні буде тривалим, хоча час від часу буде виходити сонце і ставатиме трішки тепліше, каже синоптик. Морози будуть переважно вночі.

"Найнижче стовпчики термометрів опускатимуться до -3…-6 градусів, на північному сході України хіба часом до -9…-11 градусів. А в денні години передбачається 0…+5 градусів, за умови сонячної погоди до +3…+7 градусів. Нагадую – потепління з 16 березня", – зазначила Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні погіршується погода. У нашій державі в деяких областях температура повітря опуститься до 3 градусів морозу.

Також раніше повідомлялося, що в Україну увірвалася майже 8-бальна буря. Це найсильніша магнітна буря, яка очікується в березні.

Нагадаємо, синоптик розповів, якою буде погода у березні. Температура повітря у перший місяць весни буде ще іноді приносити неприємні сюрпризи у вигляді морозів.

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