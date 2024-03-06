В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться

Україну накрила сильна і дуже затяжна магнітна буря. Вона розтягнулася на цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.
Майже 4-бальна магнітна буря увірвалася в Україну 28 лютого. На такому ж рівні вона протрималася і в останній день зими. Уже 1 березня геомагнітний шторм посилився до майже 5-ти балів і протримався на такому рівні й наступного дня.
3 березня сила магнітної бурі злетіла до майже 8-ми балів. Наступного дня її потужність знизилася до 6-ти балів. 5 березня сила геомагнітного шторму впала до 3 балів. Очікується, що після цього вона опуститься до мінімуму.
За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 6 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 22 сонячні плями.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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