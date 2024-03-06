В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться

Потужний спалах магнітної бурі злетів до майже 8-ми балів.

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В Україні вирує дуже сильна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила сильна і дуже затяжна магнітна буря. Вона розтягнулася на цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Майже 4-бальна магнітна буря увірвалася в Україну 28 лютого. На такому ж рівні вона протрималася і в останній день зими. Уже 1 березня геомагнітний шторм посилився до майже 5-ти балів і протримався на такому рівні й наступного дня.

3 березня сила магнітної бурі злетіла до майже 8-ми балів. Наступного дня її потужність знизилася до 6-ти балів. 5 березня сила геомагнітного шторму впала до 3 балів. Очікується, що після цього вона опуститься до мінімуму.

відео дня

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 6 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 22 сонячні плями.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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