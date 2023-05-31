Літо почнеться з потужної спеки: синоптик розповіла, де різко зміниться погода

У Києві літо "дебютує" теплим комфортним повітрям. Вдень очікується до +25, + 26 градусів.

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Погода в Україні на Червень / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні на початку літа буде теплою, але з сюрпризом. Як зазначають синоптики, 2 червня прийде атмосферний фронт, який принесе опади, більш притаманні травня.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що максимальна температура повітря 1 червня становитиме в більшості областей + 22...+ 27 градусів.

При цьому переважно буде без опадів, хоча дощі з грозами все ж вірогідні в Карпатах, місцями в Запорізькій і Донецькій областях (ближче до Азовського моря).

У Києві літо "дебютує" теплим комфортним повітрям. Вдень очікується до +25 + 26 градусів. Без опадів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 2 червня буде дощовою. Починаючи з західних областей, в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі з грозами.

За даними ресурсу meteoprog.com, в Україні варто очікувати похолодання в перші вихідні літа.

Карта погоди на червень / meteoprog.com

Погода на літо 2023

Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в наприкінці травня-початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.

Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.

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