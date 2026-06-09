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Без тривалих дощів, але з сюрпризом: яка погода чекає на Одесу до кінця тижня

Анна Ярославська
9 червня 2026, 11:34
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Прогноз погоди в Одесі на три дні порадує відсутністю дощів.
Погода, Одеса, море
Морська вода біля узбережжя Одеської області прогрілася до 18 градусів / Фото: УНІАН

Коротко:

  • Поле підвищеного тиску захистить регіон від значних опадів
  • В Одесі очікується мінлива хмарність без штормового вітру
  • На дорогах області синоптики прогнозують хорошу видимість

Упродовж найближчих трьох днів погода в Одесі та області буде зумовлена полем підвищеного тиску, тому істотних опадів не очікується. Такий прогноз погоди опублікував Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Вітер північно-західний, не штормовий, надалі — слабкий, змінних напрямків, розповіла начальник відділу метеорологічних прогнозів Олена Тарнавська.

відео дня

Температура повітря не зміниться. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 13–18°, вдень піднімуться до 23–28°.

На морі — легке хвилювання. Температура морської води 17–18°.

Прогноз погоди в Одеській області
Прогноз погоди в Одеській області / t.me/HMC_Odesa

Погода на сьогодні — прогноз для Одеської області

У вівторок в Одеській області хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза.

В Одесі без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря 24-29°; в Одесі 24-26°.

На дорогах області видимість хороша.

Якою буде погода в Одесі в червні 2026

За прогнозом синоптиків, перші десять днів червня погода в Одесі буде комфортною. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21°C до +26°C. Вночі — дещо прохолодніше: температура опуститься до +15…+19°C.

13 червня в Одесі також пройдуть дощі. Гроза накриє місто 26 червня.

З другої половини місяця температура повітря продовжить поступово зростати: у денні години в Одесі спостерігатиметься +23…+28°C, тоді як вночі термометр показуватиме стабільні +18…+20°C.

В останні дні червня погода в Одесі буде сонячною. Опади не передбачаються.

Що стосується температури повітря, то вона теж залишається стабільною — протягом дня в місті прогнозується +25…+29°C, а в нічні години доби — від +17°C до +22°C.

Погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, 9 червня на більшій частині території України очікуються дощі. Тільки в західних областях ймовірність опадів значно менша. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко. Температура повітря протягом дня на заході та сході триматиметься на високому рівні — від +25 до +29 градусів. На решті території прогнозується +20…+24 градуси.

10 червня погода в Україні буде переважно спекотною. У середу очікуються залишки локальних дощів, місцями з грозами, але вони почнуть поступатися сонцю атмосферним місцем. Повітря буде задушливим, а температура повітря підніметься до +24–+29 градусів.

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Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.

Чим займається:

  • складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
  • публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
  • оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
  • веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.

Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

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