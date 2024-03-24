Штормитиме у багатьох областях: Україну накриють дощі з снігом

Синоптики прогнозують туман у західних областях України.

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Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 25 березня буде дощовою та навіть сніжною. В західних регіонах синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: ventusky

Погода 25 березня

В Україні 25 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом у більшості областей України. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде південний з переходом на північний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, в південно-східній частині 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 25 березня в Україні буде дощовою. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до +7...+8 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: meteoprog

Погода 25 березня у Києві

У Києві 25 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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