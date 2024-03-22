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Майже 20-градусна спека: Україну накриває весняне потепління

Ангеліна Підвисоцька
22 березня 2024, 19:40
У деяких областях України синоптики прогнозують невеликий дощ.
погода
Прогноз погоди в Україні на 23 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 23 березня буде дуже теплою. Синоптики прогнозують місцями дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 23 марта
Прогноз погоди в Україні на 23 березня / фото: ventusky

Погода 23 березня

В Україні 23 березня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ на території північних, Львівської, Волинської та Рівненської областей. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях 1-6° тепла, на решті території від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8 13° тепла, на заході та південному заході країни до 16°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 23 березня в Україні буде місцями дощовою. Найнижча температура повітря буде на території Харківської області. Там температура повітря опуститься до +2...+11 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+16 градусів.

погода 23 марта
Прогноз погоди в Україні на 23 березня / фото: meteoprog

Погода 23 березня у Києві

У Києві 23 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 23 марта
Прогноз погоди в Україні на 23 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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