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Весь графік червоний: Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця

Ангеліна Підвисоцька
24 березня 2024, 15:09
Ця магнітна буря затягується на цілих 10 днів. Вона може серйозно погіршити самопочуття багатьох людей.
магнітна буря, погода, сонце
Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця / фото: pixabay

В Україну увірвалася найсильніша магнітна буря місяця. Вона сильно затягнулася і вируватиме цілих 10 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почала "трусити" ще 17 березня. Тоді вона була на рівні 3-х балів. Однак протягом трьох наступних днів її сила трималася на рівні 4-х балів.

21 березня потужність геомагнітного шторму раптово зросла до майже 8-ми балів. Після цього ослабла на один бал і 23 березня знову зросла. На рівні майже 8-ми балів вона триматиметься до 25 березня включно. Після цього буря опуститься до п'яти балів і опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 24 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 78 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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