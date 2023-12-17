Накрила майже 8-бальна буря: країну накрив потужний геомагнітний шторм

Ця магнітна буря затягується, а після неї країну відразу накриє ще один шторм.

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Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила нова магнітна буря. Після неї в країну увірветься ще один геомагнітний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну 15 грудня. Її потужність була на рівні майже 7-ми балів. 17-18 грудня потужність шторму підвищиться до майже 8-ми балів.

19 грудня потужність магнітної бурі опуститься до 4 балів і потім стане мінімальною.

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Очікується, що ще одна магнітна буря увірветься в країну 22 грудня. Її потужність буде на рівні майже 6-ти балів, а 23 грудня - 4 бали.

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 9 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 18 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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