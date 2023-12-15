В Україну влітає повітря з Атлантики: прогноз погоди на вихідні

В Україні 16-17 грудня потеплішає. Синоптики попереджають про те, що на дорогах буде слизько.

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Прогноз погоди в Україні 16-17 грудня / фото: pexels

Погода в Україні різко зміниться. В країну влітає тепле повітря з Атлантики. Про це заявив метеоролог Ігор Кібальчич, повідомляє Метеопрог.

Погода в Україні

В Україні 16-17 грудня буде хмарно. Синоптик прогнозує невеликий сніг, а місцями навіть дощ. На погоду впливатимуть атмосферні фронти з Європи.

"Переміщення атмосферних фронтів із північно-західної Європи спричинить випадання опадів. Крім того, в нашу країну почне надходити більш вологі і теплі повітряні маси атлантичного походження, тому температурний фон підвищиться на 2-4 °С", - повідомляє Кібальчич.

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Лише на території Сумської та східних областей триматиметься морозна погода. У більшості областей буде ожеледиця на дорогах та сніговий накат. А ось на півдні та в Криму буде туман.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні 16 грудня

В Україні у суботу, 16 грудня в багатьох областях температура повітря вночі опуститься до 6-11 градусів морозу. Вдень потеплішає до 4 градусів тепла. Найтепліше буде на території південних областей, а найхолодніше - на півночі.

У цей день швидкість вітру буде досягати 12 м/с. Синоптики попереджають про незначні опади та ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 грудня

В Україні у неділю, 17 грудня, буде тепліше. Майже на території всіх областей температура повітря буде "плюсовою" - підвищиться до +6 градусів. Найтепліше буде на території західних областей та в Криму. Вночі температура повітря опуститься до -3...+2 градусів.

У цей день швидкість вітру буде досягати 10-12 м/с. Синоптики попереджають про мокрий сніг з дощем та ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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