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Україну накриває потужний циклон: де вируватиме сильний вітер з дощем та снігом

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2023, 17:11
Синоптик попереджає про те, що в Україні очікується відлига на цьому тижні.
погода
Прогноз погоди в Україні ні тиждень 18-24 грудня / фото: pixabay

Погода в Україні буде вітряною. Все через активізацію циклону в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє Meteoprog.

В Україні очікується відлига та дощ. Швидкість вітру буде 15-20 м/с. Протягом тижня, 18-24 грудня, снігу майже не буде.

Погода 18 грудня

В Україні у понеділок, 18 грудня, майже у всій Україні буде мокрий сніг та дощ. Лише у південних областях не буде ожеледиці.

відео дня

"Вітер західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+8 °С. У Карпатах вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С; на Одещині вдень місцями до +11 °С", - йдеться у повідомленні.

погода 18 декабря
Прогноз погоди в Україні 18 грудня / фото: meteoprog

Погода 19 грудня

В Україні у вівторок, 19 грудня, майже у всій Україні буде невеликий дощ та мряка. Лише на заході буде без опадів. В Україні також прогнозують туман. Вітер у цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +3...+8 °С, на Одещині до +11°С. У Карпатах протягом доби 0…-5 °С", - каже синоптик.

погода 19 декабря
Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: meteoprog

Погода 20 грудня

В Україні у середу, 20 грудня, невеликий дощ буде лише у північних областях. Вітер у цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С, у Криму та Одеській області до +11 °С. У Карпатах впродовж доби 0...-5 °С", - йдеться у повідомленні.

погода 20 декабря
Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: meteoprog

Погода 21 грудня

В Україні у четвер, 21 грудня, у західних, центральних та східних областях буде невеликий мокрий сніг та дощ. Синоптик попереджає про туман. Вітер у цей день буде південний з переходом на західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура повітря вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С, у Криму до +11 °С", - йдеться у повідомленні.

погода 21 декабря
Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / фото: meteoprog

Погода 22 грудня

В Україні у п'ятницю, 22 грудня, буде мокрий сніг, дощ та сніг на території західних, північних та центральних областей. Також може бути налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Вітер у цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С. У Карпатах сильний сніг, хуртовина і температура -1...-6 °С", - йдеться у повідомленні.

погода 22 декабря
Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: ventusky

Погода на 23 грудня

В Україні у суботу, 23 грудня, буде невеликий дощ та мокрий сніг на території південних областей. Вітер у цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С, на півдні до +11 °С", - пише синоптик.

погода 23 декабря
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: ventusky

Погода на 24 грудня

В Україні у неділю, 24 грудня, буде мокрий сніг та дощ на території західних та північних областей. Вітер у цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути пориви вітру - 17-22 м/с.

"Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +5...+10 °С, у Криму та на Одещині до +12 °С", - йдеться у повідомленні.

погода на 24 декабря
Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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