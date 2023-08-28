Накрив майже 5-бальний шторм: в Україну увірвалася магнітна буря

Україну накрила сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягатиме майже 5-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 27 серпня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що магнітна буря триватиме мінімум до 28 серпня включно.
Вважається, що лише 29 серпня буря підуть на спад.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 2 спалахи - класу В9,1 і С1,03. Зараз на сонці зафіксовано 16 плям.
Фахівці вважають, що 29 серпня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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