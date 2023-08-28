Коли в Україні похолодає: синоптик назвала дату

За даними синоптика, найспекотніше цього тижня буде на півдні, в центрі і на півночі України, де температура повітря підніметься до +33 +37 градусів.

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Погода в Україні, коли похолодає / pixabay

Погода в Україні з 28 серпня буде неймовірно спекотною. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, протягом тижня температура повітря сягатиме + 32 + 37 градусів.

"Тут мені пишуть на мої попередні прогнози про посилення спеки, мовляв, а це типу не спека? Так, це ще не спека. Тобто це спекотна погода, але лайт-варіант", - зазначила синоптик.

Поступово протягом тижня температура повітря сягатиме + 32 + 37 градусів.

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Де буде пекло в Україні

За даними синоптика, найспекотніше буде на півдні, в центрі і на півночі України, де температура повітря підніметься до +33 +37 градусів. Водночас у західних областях очікується +26 +30 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Діденко також дала прогноз погоди в Києві на неділю, 3 вересня. Так, у столиці очікується +30 +33 градуси і без опадів.

Спека в Україні / скріншот

Коли в Україні похолодає

Особливо сильною спека очікується орієнтовно з четверга, 31 серпня.

"Бачите карту на 28 серпня? Україна чи не найспекотніша в Європі!"- звернула увагу Діденко.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на осінь

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже в жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023. Середня температура повітря в цілому буде вище, ніж в той же період в минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра буде опускатися до мінусових температур.

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