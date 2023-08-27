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Всюди спека, лише в частині областей – грози: погода в Україні на тиждень

Альона Вороніна
27 серпня 2023, 15:02 оновлено 27 серпня, 15:13
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Тільки у низці областей нашої держави упродовж наступних 7 днів буде дощова погода, що принесе довгоочікувану прохолоду. В усіх інших регіонах буде спекотно.

Погода, природа, дождь, гроза
Погода в Україні на тиждень – всюди буде спека, але в частині областей будуть грози/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень з 28 серпня по 3 вересня зберігатиме спекотні температури повітря. Суха погода переважатиме у більшості областей, і лише на заході та подекуди на півночі нашої держави варто очікувати дощів з грозами.

Разом з дощами до мешканців західних областей прийде довгоочікуваний прохолодніший рівень температури повітря. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич, пише Meteoprog.

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Погода в Україні 28 серпня

Погода у понеділок, 28 серпня, буде переважно сухою. Не передбачається суттєвих опадів. Локальні грозові дощі будуть лише вдень місцями у західних областях.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +18...+23°С, вдень +30...+35°С, у центральних, південних та Вінницькій областях +33...+38°С.

Погода в Україні 29 серпня

У вівторок, 29 серпня, короткочасні грозові дощі будуть лише місцями у західних областях, а також у північних. В усіх інших регіонах опадів не очікується.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +18...+23°С, у східних та північних областях +13...+18°С. Вдень максимальна температура досягне +28…+33°С, у центральних, південних, Київській області, а також у західному регіоні +33…+38°С.

Погода в Україні 30 серпня

Невеликі короткочасні дощі із грозами у середу, 30 серпня, пройдуть вночі у західних та північних областях. Вдень на заході нашої держави очікуються грозові дощі, в окремих пунктах можливий град і шквали, 15-20 м/с. У решті регіонів без опадів.

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20°С, на півночі Лівобережжя +11…+16°С. Вдень максимальна температура становитиме +27…+32°С, у західних та Київській областях місцями до +35°С.

Погода в Україні 31 серпня

У четвер, 31 серпня, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Дощі можуть бути лише на заході держави, подекуди у західних областях будуть грози.

Вітер переважно південно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19°С, вдень +28…+33°С, у західних областях +25…+30°С.

Погода в Україні 1 вересня

У п'ятницю, 1 вересня, нестійка з опадами погода утримається у західних областях. Вдень також місцями можливі опади у Київській і Чернігівській областях. На решті території України переважно сухо.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20°С, вдень у західних областях +23...+28°С, на решті країни +29...+34°С.

Погода в Україні 2 і 3 вересня

У суботу, 2 вересня, як і в неділю, 3 вересня, малорухомий атмосферний фронт зіпсує погоду у західних областях. Там періодично будуть короткочасні грозові дощі. В усіх інших областях опадів не передбачається.

Вітер східний/ північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, вдень +28…+33°С, у західних областях +22…+27°С.

Також синоптик попередив, що через спекотну погоду у більшості областей буде зберігатися найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Погода в Киеве на две недели
Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що Україну накриє ще одна хвиля пекельних температур, і подекуди температура підніматиметься навіть до максимального рівня – майже до +40. Найспекотніше буде упродовж трьох днів наприкінці серпня.

Якою буде погода в Україні восени 2023 року

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур.

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