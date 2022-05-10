Накриє спека до +29 градусів, але з грозами: детальний прогноз погоди в Україні

Погода в Україні – накриє спека до +29 градусів, але з грозами/ ua.depositphotos.com

В Україну вже увірветься літна спека – стовпчики термометрів подекуди досягатимуть +29 градусів. Але разом з тим з четверга, 12 травня, Захід та Північ України накриють дощі та грози.

А в п’ятницю, 13 травня, дощі змістяться також на Південь і Схід держави, йдеться у даних Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 11 травня

У середу, 11 травня, суха і тепла погода буде триматися по всій Україні.

Температура повітря у західних областях досягатиме від +20 до +25 градусів за Цельсієм. Проте вночі вона суттєво знизиться і становитиме від +2 до +6 градусів. На решті території держави вдень температура повітря становитиме від +15 до +20 градусів, а вночі до +4. Лише в південних регіонах температура повітря вночі досягатиме від +5 до +9 градусів.

Погода в Україні 11 травня/ Український гідрометцентр

Погода в Україні 12 травня

Вже у четвер західні й північні області України накриють дощі з грозами. При цьому температура повітря буде уже літньою – від +21 до +28 градусів.

На решті території держави опадів не передбачається, проте буде прохолодніше, ніж у згаданих регіонах – від +20 до +26 градусів.

Погода в Україні 12 травня/ Український гідрометцентр

Погода в Україні 13 травня

У частині західних регіонів в п’яницю ще йтимуть дощі, також вони перекинуться на Південь і Схід країни.

Температура повітря становитиме на Заході вдень від +20 до +27 градусів, а вночі від +10 до +14 градусів. На Півдні буде ще тепліше – від +24 до +29 градусів вдень і від +10 до +15 градусів вночі. У східних областях температура становитиме до +23 градусів вдень і до +13 вночі. На решті території держави вона триматиметься на рівні до +26 градусів вдень і до +14 вночі.

Погода в Україні 13 травня/ Український гідрометцентр

Погода в Україні 14 травня

В суботу опади змістяться на Північ держави. Крім цього, дощ буде йти у східних, південно-східних регіонах країни, у Полтавській і Дніпропетровській областях, а також в Криму.

У цей день найтепліша температура буде на Півдні країни – вона коливатиметься від +23 до +26 градусів вдень і від +10 до +13 градусів вночі. На решті території держави температура становитиме від +18 до +24 вдень та від +8 до +14 вночі.

Погода в Україні 14 травня/ Український гідрометцентр

Раніше повідомлялося, що погода в Україні з 10 травня різко погіршиться. Як повідомляють синоптики, в напрямку півдня пересувається холодний атмосферний фронт і переважна більшість областей опиниться в його тилу.

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