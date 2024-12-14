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Накриє раптове потепління, але сипатиме сніг: якою буде погоду у неділю

Ангеліна Підвисоцька
14 грудня 2024, 19:48
204
Синоптики попереджають, що у багатьох областях буде ожеледь та ожеледиця.
погода
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну прийде потепління
  • Коли може зійти снігова лавина
  • Де синоптики прогнозують -6

Погода в Україні 15 грудня буде теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

16 грудня через снігопади можуть зійти лавини на високогір'ї Івано-Франківської області. Там оголошений 3 рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну у неділю, 15 грудня, регіони почне накривати потепління. Протягом неділі-понеділка потеплішає до відлиги. На наступному тижні максимальна температура повітря підвищиться аж до +7 градусів. У цей період можливі опади у вигляді мокрого снігу чи дощу.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 15 декабря
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото: ventusky

Погода 15 грудня

В Україні 15 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день мокрий сніг та дощ прогнозують на півдні та сході. Синоптики попереджають про ожеледь, ожеледицю та налипання мокрого снігу. Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-10 м/с.

"Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 15 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+6 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -6...+1 градуса.

погода 15 декабря
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото: meteoprog

Погода 15 грудня у Києві

У Києві 15 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 15 декабря
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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