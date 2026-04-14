На Житомирщині різко підскочить температура: коли потепліє до +18

У середу в регіоні денне тепло стане відчутнішим, а нічна прохолода - менш різкою.

https://glavred.net/synoptic/na-zhitomirshchini-rizko-pidskochit-temperatura-koli-potepliye-do-18-10756634.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Житомирі та області

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Житомирі та області 15 квітня

Коли потепліє та відступлять заморозки

Весна на Житомирщині продовжує балансувати між теплом і ранковою прохолодою, але порівняно з попередньою добою погода стане м’якшою: заморозки очікуються вже не в повітрі, а лише на поверхні ґрунту, а денні температури піднімуться на кілька градусів, прогнозують у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Погодні експерти зазначають, що у середу, 15 квітня, в Житомирі та по області збережеться мінлива хмарність без опадів. Ніч і ранок знову принесуть ґрунтові заморозки 0–2°, однак вони будуть слабшими, ніж напередодні, коли фіксувалися сильні заморозки у повітрі. Північно‑західний вітер посилиться до 5–10 м/с, додаючи прохолоди ранковим годинам.

У Житомирі температура вночі становитиме +1…+3°, а вдень повітря прогріється до 15–17°. По області нічні показники коливатимуться в межах +1…+6°, удень очікується 13–18° тепла.

Порівняно з 14 квітня, коли східний вітер був слабшим, а заморозки - сильнішими, середа виглядатиме більш комфортною: денне тепло стане відчутнішим, а нічна прохолода - менш різкою.

Якою буде погода в Україні цього тижня - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом тижня в Україні очікується переважно тепла та суха погода з періодичними дощами й нічними заморозками. На початку тижня буде прохолодніше, однак ближче до вихідних температура підвищиться до +16…+21°C. Опади прогнозуються переважно в середині тижня, а також на півдні у вихідні, де можливі вітер і короткочасне похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 квітня погода залишатиметься нестійкою та прохолодною. Синоптики попереджають про заморозки до -5° у нічний час, через що оголошено І рівень небезпечності. Найтепліше буде на Закарпатті та в східних областях.

Також в Україну може надійти пил із Сахари, однак значного впливу на якість повітря він не матиме. Наразі пил рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, а над Україною переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують його поширення.

Крім цього, 14 квітня у Дніпрі очікується комфортна весняна погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вранці буде прохолодно - близько +5…+8°C, удень температура підніметься до +14°C.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред