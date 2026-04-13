Вріже -5: в Україні оголосили штормове попередження

Погода у Луцьку буде прохолодною. Температура повітря там опуститься до +1.

https://glavred.net/synoptic/vrezhet-5-v-ukraine-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-10756445.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода вночі 14 квітня

Коли температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 13 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

14 квітня в Україні будуть заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Тепло буде лише на Закарпатті та у східних областях.

відео дня

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

Погода 13 квітня

В Україні 13 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ на крайньому сході. Також очікується мокрий сніг, а у Карпатах - сніг. На сході країни буде туман. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних та Сумській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Вночі на Правобережжі в повітрі заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +17

За даними meteoprog, 14 квітня в Україні буде досить прохолодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +6...+17 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +3...+12 градусів.

Погода 14 квітня в Києві

У Києві 14 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності через заморозки.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Україні очікується мінлива погода. У південних і центральних областях пройдуть дощі, місцями можливі заморозки вночі. Вдень потеплішає до +10…+13°C, на сході - до +15°C.

Також 14 квітня у Рівненській області очікується потепління до +13…+18°C удень, без опадів. Вночі можливі заморозки 0…-3°C та слабкий туман.

Крім цього, 14 квітня в Україні переважно буде без опадів, лише на сході можливий дощ. Температура вдень становитиме +11…+16°, на Закарпатті - до +19°.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред