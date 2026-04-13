Вріже -5: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні 13 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
14 квітня в Україні будуть заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Тепло буде лише на Закарпатті та у східних областях.
"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.
Погода 13 квітня
В Україні 13 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ на крайньому сході. Також очікується мокрий сніг, а у Карпатах - сніг. На сході країни буде туман. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних та Сумській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Вночі на Правобережжі в повітрі заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +17
За даними meteoprog, 14 квітня в Україні буде досить прохолодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +6...+17 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +3...+12 градусів.
Погода 14 квітня в Києві
У Києві 14 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності через заморозки.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 13 квітня в Україні очікується мінлива погода. У південних і центральних областях пройдуть дощі, місцями можливі заморозки вночі. Вдень потеплішає до +10…+13°C, на сході - до +15°C.
Також 14 квітня у Рівненській області очікується потепління до +13…+18°C удень, без опадів. Вночі можливі заморозки 0…-3°C та слабкий туман.
Крім цього, 14 квітня в Україні переважно буде без опадів, лише на сході можливий дощ. Температура вдень становитиме +11…+16°, на Закарпатті - до +19°.
Вас може зацікавити:
- Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди
- Доба під впливом контрастів: які примхи підготувала погода для Дніпра
- Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
